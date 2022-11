Caso Alessia Pifferi | l’autopsia conferma un drammatico sospetto

(Di martedì 29 novembre 2022) sulle cause del decesso sorto nei mesi precedenti Sono stati resi noti i risultati delsul corpo della piccola Diana, la bambina di 18 mesi morta dopo essere stata abbandonata in casa nel mese di luglio per una settimana dalla madre,hato i sospetti sulle cause del decesso. A provocare la morte della bambina è stata la mancanza di acqua. Inoltre, dall’analisi del contenuto dello stomaco è emerso che la bambina ha ingerito i frammenti del pannolino, che aveva strappato e con il quale, evidentemente, ha tentato di nutrirsi. Leggi anche: “QUARTO GRADO”, LE IMMAGINI ESCLUSIVE DEI RESTI DI SAMAN CHE LASCIANO ILLARE La notizia non fa che porre l’accento sulla drammatica fine di questa bambina e aggravare la posizione della madre, nel ...

... per la difesa, quindi, non sarà più possibile chiedere l'abbreviato e si andrebbe, nel, direttamente alla discussione in Corte D'Assise. La posizione della mamma -Pifferi, in carcere ... La piccola Diana è morta di sete ed in bocca aveva frammenti di pannolino. L'autopsia rivela che nello stomaco non aveva brandelli di cuscino, ma dello stesso pannolino che si ...