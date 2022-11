Agnelli lascia la Juve | il messaggio della compagna | “c’è solo un presidente”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 29 novembre 2022) Continuano ad arrivare le reazioni dopo il terremoto in casantus e le dimissioni del Cda. E’ già iniziata una nuova in casa bianconera, è stato già nominato il nuovo: si tratta di Gianluca Ferrero. E’ finita l’avventura allantus, durata 12 anni, di Andrea. L’esperienza è stata nel complesso entusiasmante, iniziata con grandi successi,gli ultimi anni sono stati un po’ deludenti dal punto di vista sportivo e gestionale. Deniz Akalin,di Andrea, ha deciso di scrivere un lungo post per commentare la notizia delle dimissioni. “Da dove iniziare.. Dopo 12 anni di lavoro giorno e notte, oggi chiudi un capitolotua vita dantus. ...