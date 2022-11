Ultime Notizie Roma del 28-11-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio individuale ricordi di 8 vittime delle frane che hanno colpito Casamicciola Ischia le squadre dei soccorritori hanno segnalato anche l’ottavo corpo senza vita si tratta del sedicenne Michele Monti ieri sono stati trovati i corpi senza vita di due fratellini Francesco Maria Teresa la madre Valentina castagna il padre Gianluca Monti sono ancora nella lista degli scherzi di vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte è proprio la ricerca di quest’ultimi restano qua scavando anche a mani nude sono quattro i feriti 230 gli sfollati 30 le abitazioni colpite Rabbia dolore Per quanto accaduto Anche perché queste immagini ci portano periodicamente la fragilità del territorio che denunciamo da sempre il nostro territorio una perla del Mediterraneo ma anche delle criticità che sono ...