Ultime Notizie – Protezione civile | “Così abbiamo salvato una nonnina intrappolata”

(Di lunedì 28 novembre 2022) (dall’inviata Elvira Terranova) – La frana l’ha colta di sorpresa mentre dormiva ed è rimastain casa per ore, circondata da alti muri di fango e detriti. Non c’era modo di potersi salvare. E’ stato l’intervento dellaa liberare la92enne dall’abitazione di Casamicciola trasformata in una trappola. A raccontarlo è la dirigente regionale dellacampana, Claudia Campobasso, che da tre giorni non si ferma un attimo per seguire tutte le emergenze. “Siamo stati allertati dal figlio – racconta la dirigente all’Adnkronos – a quel puntoraggiunto la signora, ma non c’era modo di poterla fare uscire da casa con quel muro di fango.hanno preso una rete del letto trasformandolo in una lettiga ...