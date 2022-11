Ultime Notizie – Frana Ischia | ex senatrice azzurra Papatheu | “Io contro condono | ma Fi fermò mio emendamento”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nel 2018 provò a stoppare con uniledilizio aprevisto dal decreto Genova. La sua proposta di modifica passò in Commissione e il governo Conte andò sotto. Poi però il suo partito, Forza Italia, la invitò a ritirare l’. Oggi, l’exUrania, dopo la tragicache ha causato morti e dispersi nell’isola campana, ritorna su quanto accaduto quattro anni fa in Parlamento. “Avevo proposto una norma più restrittiva, che sicuramente avrebbe posto rimedio. Ma poi me la fecero ritirare…”, raccontaall’Adnkronos. L’presentato dall’exrischiò di spaccare il suo stesso partito. “Al Senato, in Commissione, i colleghi ...