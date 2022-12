Ucciso a calci e pugni |  è caccia all’uomo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Una notizia sconvolgente, un delitto nato da futili motivi e che fa da sfondo alla morte di un uomo, preso adal suo aguzzino… adesso è aperta una vera. Un dramma che si è consumato lo scorso 27 novembre 2022 all’improvviso, il tutto quando un uomo è stato preso di mira dai suoi assassini che non gli hanno lasciato un alcun modo scampo. Una morte avvenuta davanti gli occhi increduli dei passanti che nulla hanno potuto fare per salvarlo, data l’inarrestabile furia di un uomo che attualmente sarebbe ricercato di militari dei carabinieri intervenuti nel luogo del delitto. La vittima in questione, dunque, è un uomo di quarantadue anni, trovato ormai cadavere quando i medici del 118 sono riusciti a raggiungerlo dove tutti si è verificato.a ...

Padre di tre figlie pugni per aver sedato una lite in strada, fermato un nigeriano La figlia ha chiamato i carabinieri Scampato il pericolo, la 19enne ha chiamato i carabinieri che ...Attesa per autopsia sulla salma della vittima Bisogna ancora far luce sull'omicidio di Terni che ha portato alla morte del cittadino tunisino Ridha Jamaaoui,e pugni in strada, ...La recente pubblicazione di Marco Belinazzo ci permette di valutare i possibili scenari di un mondo che deve affrontare sempre nuove difficoltà ...Una scena incredibile si è ripetuta in molte città del Paese. La popolazione, in segno di protesta, ha festeggiato tutta la notte, suonando clacson e ballando per le strade. Ieri la notizia della mort ...