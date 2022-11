The Weeknd | in Italia nel 2023 per un’unica data

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’artista certificato disco di diamante e vincitore di numerosi premi The, ha annunciato oggi nuove date per il suo After Hours Til Dawn Tour, che toccherà anche l’il 26 luglioa Milano, Ippodromo SNAI La Maura. Questa nuova parte del tour partirà il 10 giugno da Manchester, per proseguire in Europa e America Latina a Stoccolma, Amsterdam, Città del Messico, Rio de Janeiro e tante altre città prima di concludersi il 15 ottobre a Santiago, in Cile. La leg nordamericana del After Hours Til Dawn Tour, completamente sold out, è stata un incredibile successo, superando i record di presenze e incassando oltre 130 milioni di dollari. I biglietti per l’unicana all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano saranno disponibili in anteprima giovedì 1° dicembre dalle ore 12:00 per gli ...

Bus per il concerto di The Weeknd a Milano 2023 " Raggiungi il concerto dell'artista all' Ippodromo SNAI La Maura di Milano il 26 luglio 2023 con un servizio bus affidabile ed economico . Previste partenze da tutta Italia.