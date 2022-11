Sondaggio da profondo rosso per il Pd La sorpresa dopo il caso Soumahoro

(Di lunedì 28 novembre 2022) Primato più che saldo per Fratelli d'Italia neldi Swg reso noto nel corso dell'edizione del 28 novembre del Tg di La7 condotto da Enrico Mentana. Il partito di Giorgia Meloni perde uno 0,1% rispetto alla scorsa settimana e passa al 30,3%, staccando nettamente il Movimento 5 Stelle, al secondo posto con uno stabile 16,9%. Altro segno negativo importante per il Partito Democratico, con unche non si ferma più: dal 16,2% gli uomini di Enrico Letta crollano al 15,8%, scendendo sempre di piùla sconfitta elettorale. Segno positivo per Azione (+0,2% all'8,1%), Lega (+0,2% al 7,8%) e Forza Italia (+0,1% al 6,5%). Mentana, nel leggere i risultati dell'ultimo, sottolinea poi il risultato dell'Alleanza Verdi - Sinistra Italiana, travolta daldi Aboubakar ...

Secolo d'Italia

...62% della soddisfazione dei loro clienti Un time to market più rapido del 44% Secondo un... Allo stesso modo un cambio culturale, come quello basato sulle informazioni, non può ...La loro fonte principale fu unappositamente commissionato allo scopo, ma furono ...le loro abitudini quotidiane in virtù di un precetto religioso tendono a farlo di buon grado e con... Sorpresa, sondaggio di "Repubblica" promuove la parola "merito": piace a 8 italiani su 10 Primato più che saldo per Fratelli d'Italia nel sondaggio di Swg reso noto nel corso dell'edizione del 28 novembre del Tg di La7 ...Il 2022 è stato un anno molto complicato, che ha cambiato profondamente le scelte degli investitori. 10 domande per aiutarci a scoprire come è stato il 2022 deglk investitori italiani, e cosa aspettar ...