Rapina un orologio da 25mila euro a un automobilista | arrestato

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si era avvicinato al conducente di una Mercedes cabrio con la scusa di aiutarlo a fare manovra, ma poi con la forza gli ha strappato dal polso un costosoOmega: il fatto era avvenuto a Marechiaro, a Napoli, il 10 agosto e oggi, al termine di indagini, la polizia hail presunto responsabile della, un napoletano di 44 anni con precedenti specifici. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato ‘Posillipo’ in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli, su richiesta della procura. L’to è un Omega Speedmaster del valore di 24.800. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

