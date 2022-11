Linkiesta.it

La Lega , che ha più di una bandierina da rivendicare in manovra (l'ultima indi tempo l'... Intanto lesi muovono a ranghi sparsi. In settimana è atteso l'incontro tra la premier ...Ecco il quadro alla vigilia della discussione alla Camera sulle mozioni sulla guerra di Putin all'Ucraina: e per quanto riguarda le, tra giochetti lessicali e tattiche parlamentari, la ... Opposizioni in ordine sparso sulle mozioni per inviare armi all’Ucraina StampaUn dato che ha colpito gli osservatori nazionali e internazionali riguardo alla “Nota aggiuntiva al documento di economia e finanza” e al Progetto di bilancio, appena approvato dal Governo Melon ...Il M5s per il sussidio, che però resta in vigore. Il Pd per il cuneo fiscale, che però calerà Marciare divisi per colpire divisi: le opposizioni politiche e sociali vanno in ordine sparso alla pugna c ...