Onu | sottosegretaria Tripodi a IX Conferenza di riesame Convenzione su armi biologiche

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ginevra, 28 nov. (Adnkronos) - Il sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione Internazionale Mariaha partecipato al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra alla nonadidellasulle(Bwc). "Presieduti dall'ambasciatore Leonardo Bencini, Rappresentante Permanente d'Italia presso ladel Disarmo, i lavori proseguiranno per tre settimane, fino al 16 dicembre. "L'elezione unanime dell'ambasciatore Bencini a presidente delladi- scrive la Farnesina in una nota - è un riconoscimento del tradizionale impegno e approccio costruttivo dell'Italia sui temi del disarmo, della non-proliferazione e del controllo degli armamenti". Il dibattito generale si è aperto ...

A questa strage l', il Comitato internazionale della Croce Rossa, la società civile ... ha dichiarato Maria Tripodi, per gli Affari Esteri. 'La Dichiarazione include nel suo ambito di ...