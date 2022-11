Odermatt vince il primo super-G maschile della stagione a Lake Louise

Successo numero 13 e secondo stagionale dopo quello nel gigante di Soelden per lo svizzero Marcoche in 1'32"53il superG di Lake Louise. Dietro di lui il norvegese Aleksander Kilde, vincitore della discesa di sabato, in 1'32"90 e l'austriaco campione olimpico Matthias Mayer in 1'...Marcoha vinto il superG di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di sci alpino. Lo svizzero, sceso con il pettorale numero 6, si è imposto in maniera perentoria con il tempo ...Mauro Caviezel è caduto malamente nel corso del superG di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Lo svizzero, che ieri era tornato in gara dopo un grave infortunio… ...Coppa del Mondo maschile, classifica generale aggiornata dopo il Super-G. Odermatt conferma la prima posizione seguito da Kilde. Primo degli italiani Bosca davanti a Innerhofer e Paris.