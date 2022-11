Manovra | estensione della flat tax per gli autonomi a 85mila euro subordinata al via libera Ue Costa 281 milioni all’anno

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il governo conferma nella relazione illustrativa all’ultima bozzalegge di bilancio, l’innalzamento da 65 asoglia per accedere allatax del 15% per i soli lavoratori. Provvedimento che crea una forte disparità, a parità di reddito, tra le tasse versate da un dipendente e un lavoratore autonomo. A ridossosoglia massima ()un dipendente residente in città come Roma o Milano pagherà quasi 10miladi imposte in più. Il governo spiega però che l’ incremento “è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autoritàpee. Tale richiesta, presentata il 4 novembre, è attualmente al vaglio delle competenti autorità ...

Il Fatto Quotidiano

Per l'a 85mila euro della flat tax e' necessario che l'Unione europea accordi all'Italia una ...si legge nella relazione illustrativa della misura contenuta nell'ultima bozza della. ...Dall'del congedo di maternità, all'assegno unico che cambia importi, passando per gli altri ... Assegno unico familiare: aumenta del 50% Con lacambia anche l'assegno unico per le ... Manovra, estensione della flat tax per gli autonomi a 85mila euro subordinata al via libera Ue Al Titolo VI, condensato in cinque articoli, le misure per la Sanità. Eccole nero su bianco, con relative Relazioni illustrativa e tecnica. Titolo VI Sanità ART. 93. (Incremento dell’indennità ...Arriva oggi in Parlamento la prima legge di bilancio del governo Meloni. Una manovra che andrà approvata a tempo di record per evitare l’esercizio provvisorio. Anche per questo ...