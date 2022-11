Le 10 migliori canzoni e i 10 migliori album del 2022 secondo il Time

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dicembre si avvicina e come di consueto è tempo di classifiche. Il primo a stilarle è stato ilche ha realizzato due classifiche elencando le 10e i 10del. A spiccare su tutti è Bad Bunny che ha conquistato la vetta di entrambe le classifiche con l’Un Verano Sin Ti e col brano Titì Me Preguntò. Proprio ilha definito il rapper “la più grande popstar del mondo” con una voce “malleabile e magnifica in tutte le sue forme”. Bad Bunny è tremendamente sexy, in passato si è vestito da donna per un suo video, Instagram pullula di foto acchiappalike e agli scorsi MTV VMAs ha pure baciato un uomo, ma da qui a metterlo sopra Rosalia ce ne passa, eh. Le ...

Marie Claire

L'antologia, edita da Media&Book, si avvale della prefazione di Carmen Di Domenico, autrice e presidente del Premio Sergio Bardotti riservato aiautori di testi per. .Nellepiù nel suo stile sembra una parodia di sé stesso. In quelle in cui è presente un ... e che si può sentire in pezzi come "Piccola gabber", "Nera salsa di soia", "Gli anni", "... Le migliori canzoni di Stevie Wonder, da ascoltare senza sosta|MarieClaire I versi più belli della canzone italiana sono diventati una vera e propria antologia letteraria. Un'opera originale quella di Sergio Dragone, giornalista con la passione della musica leggera, disponib ...I versi più belli della canzone italiana sono diventati una vera e propria antologia letteraria. Un'opera originale quella di Sergio Dragone, giornalista con la passione della musica leggera, disponib ...