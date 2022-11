La crisi climatica rende l' Italia un paese tropicale e cancella campi e contadini dalla letteratura

Rinnovabili

Come si fa a raccontare lain modo efficace E si può raccontarla anche a chi prova a rimanere indifferente E' una sfida per il giornalismo quanto per la letteratura. Abbiamo chiesto alle giovani scrittrici e ...De Vogli, autore di un articolo recentemente pubblicato, riassume in quattro sezioni le principali questioni sull' associazione COVID - 19 eemerse e da lui presentate durante la 9th Biennial European Society for Health and Medical Sociology Conference svoltasi ad agosto 2022. Gestione di COVID - 19: come salvare vite ... Frana a Ischia: la crisi climatica c’è, il Piano nazionale di adattamento no Ricco di informazioni e numeri un libro del climatologo Ferdinando Cotugno indica la generazione Z come davvero capace di mettere in campo la vera soluzione: iniziare da se stessi ...Con 8 vittime finora accertate e 4 dispersi, a Ischia il dissesto idrogeologico è tornato a concretizzarsi nell’ennesimo disastro che di “naturale” però ...