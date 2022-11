Orizzonte Scuola

... l'Associazione Amici della Musica " Oltre Festival e laComunale di Musica di Gubbio "... che sta già registrando un alto numero di. La Masterclass è difatti un'esperienza unica per ...È quasi tempo diper il futuro anno scolastico 2023/24: un momento importante di scelta e di crescita per bambini, ragazzi e famiglie. LaSecondaria di I grado di Valle Mosso organizza una serata a ... Iscrizioni scuola e inserimento di alunni in affido o in adozione. Le indicazioni Più sport nelle scuole. È questo il messaggio lanciato dal governatore della Toscana Eugenio Giani al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante la cerimonia del premio ‘Florenti ...Sabato si è svolta una mattinata di orientamento nella sede della scuola secondaria di primo grado di Cerrina, appartenente all’Istituto comprensivo di ...