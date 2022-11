Ischia | si contano 8 morti | continuano le ricerche Le ultime

Sono otto i morti accertati, famiglie spazzate via dal maltempo che ha colpitola mattina presto di sabato 26 novembre, e siancora quattro dispersi. Tra le vittime, molte frequentavano la parrocchia di Santa Maria Maddalena a Casamicciola, nella diocesi di,...... il sindaco di Bari Antonio Decaro : 'Il commento del ministro Pichetto Fratin sulla tragedia di, mentre ancora si cercano i dispersi e sile vittime, è di una volgarità inaccettabile ...ROMA - La tragedia di Ischia fa salire la tensione anche all'interno del Governo. Oggi le incaute parole del ministro Pichetto per l'arresto dei sindaci responsabili degli abusi edilizi hanno fatto sa ...Il condono per Ischia nel decreto Genova del 2018 «Anticostituzionale ... solo per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno – che contano insieme 13mila abitanti – sono state avanzate più di 6mila ...