I Mondiali | eccezionale vetrina per il terrorismo L’analisi di Dambruoso e Conti

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il campionato del mondo di calcio in Qatar, organizzato per la prima volta in un Paese islamico, ha riacceso le preoccupazioni degli apparati antiinternazionali. E infatti, alcune ore dopo il primo calcio di inizio delle partite a Doha, sui media internazionali è stata pubblicata la notizia: “World Cup 2022 Qatar on alert: Islamic State supporters call for World Cup attacks”. La manifestazione sportiva più seguita al mondo ha così imposto una vigilanza rafforzata per impedire azioni terroristiche. Idi calcio rappresentano infatti da sempre un palcoscenico senza eguali anche per le organizzazioni terroristiche al fine di maggiore propaganda e reclutamento. Lo Stato Islamico ha esordito subito esortando, su canali social pro-califfato, i propri seguaci ad attaccare il Paese del Golfo durante la manifestazione sportiva, con operazioni ...