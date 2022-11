I Blur in Italia per un’unica data al Lucca Summer Festival 2023

(Di lunedì 28 novembre 2022) : un appuntamento imperdibile per la reunion dell’idonica band brit popè entusiasta di annunciare che isi esibiranno in uno spettacolo molto speciale presso l’area di fianco le Mura disabato 22 luglio. Sarà l’unico concerto deiine il primo spettacolo nel nostro paese dal 2013. L’evento vedrà Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree riunirsi comeper eseguire le loro canzoni iconiche nel primo spettacolo della band al. Completeranno il programma della serata alcuni special guests che verranno annunciati in seguito. Pre-Sale esclusiva Virgin Radio dalle 11.00 di Mercoledì 30 Novembre alle ...

Rumoremag.com

tornano incon un unico concerto del loro tour mondiale. Dopo l'importante annuncio del ritorno deidal vivo a Wembley, sono arrivati gli annunci di altre date in Irlanda e in Francia.Il concerto a Lucca il 22 luglio ... I Blur questa estate saranno in tour in Italia per un'unica data - RUMORE Dopo aver confermato la loro presenza a Wembley e presso alcuni festival internazionali i Blur confermano la data al Lucca Summer Festival ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...