Fiumicino | i rifiuti invadono le acque della Darsena

(Di lunedì 28 novembre 2022) Un nuovo problema ambientale tocca il Comune di, con le recenti mareggiate e il maltempo che hanno portato un gran numero dinello spazio legato alle. Non solo una patina fangosa che si è inserita tra le barche ormeggiate, ma anchee materiale oleoso che ha soffocato ledel territorio fiumicinese. Una situazione complessa, poiché è una spettacolo brutto da vedersi e che palesa un forte problema di inquinamento dell’acqua. Ladiavvolta daiLa situazione non è nuova all’interno del Comuneprovincia di Roma, che ogni anno deve fare i conti con questa problematica. Eppure, sembra che l’Amministrazione locale possa fare ...

Il terzo appuntamento si terrà a, precisamente a Villa Guglielmi dove gli atleti ...nei primi anni '80 era ancora invaso da autovetture e motorini e spesso considerato un deposito di...... ancora una volta come in analoghe situazioni, l' "eredità" della violenta mareggiata sulle scogliere a difesa della zona del vecchio faro a, alla foce del Tevere. Cumuli di..."Dovere dell’Amministrazione è quello di far sapere alla cittadinanza come vengono spese le risorse. Per questo presenteremo un’interrogazione in Consiglio" ...Il capogruppo di Crescere Insieme: "Una domanda più che lecita, vista la cartolina che cittadini e turisti si trovano davanti" ...