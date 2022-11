Fiorentina | test contro Monaco e Lugano | diretta su Dazn

(Di lunedì 28 novembre 2022) Laha reso noto che “completerà il suo percorso di avvicinamento alla ripresa del campionato di Serie A con altre due amichevoli di rilievo internazionale”. “Sabato 17 dicembre, alle 15, allo stadio Artemio Franchi di Firenze la squadra viola sfiderà il. Mercoledì 21 dicembre, infine, alle 18, sempre allo stadio Artemio Franchi, laaffronterà in amichevole il. Entrambe le amichevoli verranno trasmesse insu”, ha precisato la società toscana. SportFace.

