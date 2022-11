Fiorello | “Niente contro Tg1 ma quel comunicato si poteva evitare”

(Di lunedì 28 novembre 2022) (Adnkronos) – “Da Rai1 a Rai2 si è chiusa una porta e si è aperto un portone. Lo capisco il Tg1, che difende un suo spazio. Io non hoil Tg1. L’unica cosa che siera, poco elegante. Bastava una telefonata”., presentando ‘Viva Rai2’, è tornato così, rispondendo ad una domanda, sulla polemica scatenata daldel Cdr del Tg1 che aveva duramente protestatoil progetto iniziale dell’approdo del nuovo programma dello showman su Rai1, nello spazio attualmente occupato da Tg1 Mattina. Polemica che ha poi portato ad un cambio di destinazione del programma, su Rai2. “In realtà è stato un passaggio semplice, per me siandare anche su Rai5. ...

Nel cast tra gli altri Fabrizio Biggio, attore e condutotre televisivo, e il tiktoker Gabriele Vagnato. Dal 5 dicembre in onda ogni mattina alle 7.15 per 45 minuti