F Romano pubblica | Excl | Il Brighton ha aperto i colloqui con Molde per ingaggiare il talentuoso attaccante ivoriano Dav…

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 28 novembre 2022): IlhaconperilDavid Datro Fofana. Le trattative sono in corso, affare non facile visto che molti club lo stanno seguendo #BHAFC Capisci chevuole più di 10 milioni di euro per vendere Fofana, che ha 21 gol totali quest’anno – ha 19 anni. pic.twitter.com/Y7lq8ZBxsR — Fabrizio(@Fabrizio) 28 novembre 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.