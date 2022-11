Csel | dal caro energia per i Comuni rischio costi aggiuntivi per 1 | 6 miliardi

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 28 novembre 2022) ROMA – Ammontano a 3,1le risorse stanziate dal ddl Bilancio per aiutare comparto sanitario, enti locali e mondo dei trasporti pubblici a fronteggiare gli effetti della crisi energetica nel 2023. Di questi, salvo modifiche nel corso dell’iter parlamentare, 760 milioni dovrebbero essere destinati agli enti locali, 350 al trasporto pubblico locale e 1,9dovrebbero invece essere appannaggio del mondo sanità. A evidenziarlo è un’elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), per Adnkronos, basata su dati Mef-Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici). L’Associazione nazionale deiitaliani ha lanciato numerosi appelli nel corso degli ultimi mesi, evidenziando come ilbollette rischi di minare la stabilità economica deie, di ...