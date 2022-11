Carabinieri sventano rapina all' ufficio postale di Turrivalignani | arrestati i 3 rapinatori

Agenzia ANSA

Carabinieri sventano rapina a ufficio postale, tre arresti PENNE – Stavano per rapinare un ufficio postale, ma sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri di Penne con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso. Le indagini condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Penne e coordinate dal pm Andrea Papalia della Procura della Repubblica di Pescara, hanno permesso di intervenire prima che la rapina venisse portata a termine.