Calendario Mondiali calcio 2022 oggi | orari 28 novembre | chi gioca | programma | tv | streaming RAI

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) Proseguono idiin Qatar., lunedì 28, verranno completati gli incontri validi per il secondo turno della fase a gironi. In campo le nazionali che compongono i gruppi G e H, per altre quattro spettacolari partite. Ilsarà aperto da Camerun-Serbia, sfida tra le due sconfitte all’esordio del raggruppamento H. Successivamente sarà il momento di Corea del Sud-Ghana, che lascerà poi spazio al Brasile che, senza la stella Neymar, dovrà affrontare la sempre insidiosa Svizzera. In chiusura di giornata torneranno in campo Portogallo ed Uruguay, per un match attesissimo. Di seguito, ildelle gare inlunedì 28, aidi Qatar ...