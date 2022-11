Calcio | agente Messi | ' accordo con Inter Miami? Notizie false | nessuna trattativa' **

(Di lunedì 28 novembre 2022) Doha, 28 nov. (Adnkronos) - Lionelnon è inper sigillare un passaggio all', squadra della Major League Soccer, alla fine della stagione. Lo ha dichiarato il rappresentante dell'attaccante del Paris Saint-German. Domenica sono emersesecondo cui la superstar argentina era vicina ad unche lo avrebbe visto trasferirsi negli Stati Uniti dopo la scadenza del suo contratto con il Psg il prossimo anno. Una mossa del genere darebbe un enorme impulso allo sport in Nord America in vista della Coppa del Mondo nel 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e inco, conche in precedenza aveva indicato il desiderio di giocare in Mls. Tuttavia, il suo rappresentante Marcelo Mendez ha definito le ...

C'è Nico Williams nel mirino della Juventus. L'interesse, già emerso nei mesi scorsi ma rilanciato adesso in Spagna da As, mette sulla traiettoria bianconera il 20enne attaccante dell'Athletic Bilbao ...Il suo, Johan Henkes, è stato proprio in questi giorni nella Capitale per discutere con il club giallorosso del futuro dell'olandese, che nel frattempo si è sottoposto a una visita medica di ... Il procuratore in Italia di Edinson Cavani ha espresso la sua perplessità sul tecnico di Certaldo, in particolare "sul suo modo di gestire i momenti di difficoltà" ...Non solo l'Al-Hilal sull'asso portoghese, svincolato dal Manchester United. C'è un altro team della capitale Riyadh disposto a ricoprire d'oro l'ex Juve ...