Bologna Manuel Auteri torna con il quarto album in studio dopo 8 anni e mezzo

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il cantautore e discograficocon ilin. In questil’artista non è mai stato fermo ed ha sempre scritto canzoni, anche se si è dedicato prevalentemente alla sua casa discografica SanLucaSound, realtà consolidata del territorio bolognese. In questila label ha ospitato nei propri studi tantissimi artisti che sono stati registrati o prodotti insieme al socio fraterno Renato Droghetti.ToToE, già disponibile in tutti gli store digitali, è un omaggio a suo figlio Lorenzo, il quale, da piccolo, non sapeva dire la parola telefono. Ecco il significato del titolo. Non ho mai abbandonato la mia chitarra e la mia tastiera, per me è impossibile ...