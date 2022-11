Zaporizhzhia | fonti ucraine | «I russi si preparano a lasciare la centrale nucleare»

Leggi su open.online

(Di domenica 27 novembre 2022) Le forze russe potrebbero prestoladi. E’ quanto sostiene il presidente dell’agenziaucraina Energoatom, Petr Kotin. «Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto informazioni che gli occupanti potrebbero presto abbandonare il sito», ha detto alla tv nazionale ucriana. Anche su diversi media, ha ricordato Kotin, sono usciti recentemente articoli secondo cui ipotrebberoil controllo dellaallo staff dell’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Per il capo dell’agenzia ucraina, è ancora troppo presto per dire che l’esercito russo stia lasciando l’impianto, ma tutto lascia pensare che si stiano preparando a farlo. «Ho l’impressione che stiano ...