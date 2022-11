Ucraina | bombe russe sul Donetsk | 5 civili uccisi | Zelensky | Mosca vuole distruggerci con il freddo e il buio

...40russe sul Donetsk: 5 civili uccisi Almeno cinque civili sono morti e altri quattro sono rimasti feriti sabato durante i bombardamenti delle forze russe nella regione di Donetsk, nell'...Insomma, una volta tanto " mentre in, ha ricordato Quadrino, si combatte una guerra ... 'Siamo un vettore in grado di risolvere problemi come la siccità e led'acqua. I nostri sistemi ...La guerra in Ucraina è arrivata al 277esimo giorno. Le truppe russe bombardano ancora Kramatorsk, distruggendo diversi edifici tra cui un ospedale. Altri missili russi sono stati lanciati su Nikopol e ...Bambini e ragazzi continuano a studiare e a sfidarsi nei rifugi sotteranei, tra sirene anti-aereo e la paura delle bombe. Ma lo sport è un modo anche per provare a sopportare tutto quello che sta acca ...