Traffico Roma del 27-11-2022 ore 07 | 30

(Di domenica 27 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazione pochi di spostamenti lungo la rete viaria della capitale diverso Invece gli appuntamenti che interesseranno la città nella giornata di oggi nel quartiere S si svolgerà a partire dalle 930 alla 33esima maratona di San Saturnino si partirà da Piazza San Saturnino percorrendo poi le strade del quartiere chiuse temporanee al passaggio dei partecipanti in zona Prati Fiscali chiusa dalle 8 via Ventotene per una cerimonia commemorativa fino alle 10:30 a Montesacro per l’intera giornata si svolgerà una mostra mercato in via Ugo Ojetti che sta chiusa al transito tra Piazza Talenti e Piazza Primoli divieti diverse linee bus di zona soppresse le fermate su via Ugo Ojetti al rione Prati chiusa al transito via Candia fino alle 20:30 tra via Vittor Pisani e via moncenigo per una mostra d’arte viviate su via Cipro le linee ...