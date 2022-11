Tottenham | non solo il Bayern su Kane | si muove un altro colosso

Milan News

...per il campionato e si concentreranno anche per la delicata sfida di Champions contro il. ... E secondo il giornalista e tifoso rossonero a Milanews.it,sarà solo un ritorno di facciata.Ci sarà da vincere la resistenza dei Wolves, visto che mister Lopetegui pare voler puntare forte su di lui, maquella del, altro club che si era mostrato interessato al calciatore ... MN - Serafini: "Il Tottenham è una grande squadra, saranno due sfide appassionanti" Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Giovanni Capuano è sbottato in diretta su Twitch TvPlay di Calciomercato.it contro la giovane promessa, affermando come ci voglia rispetto.