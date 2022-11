(Di domenica 27 novembre 2022) Undi 21 anni è stato ucciso in un giardino pubblico in via Saragat a Foggia. La vittima, Nicola Di Rienzo, sarebbe stato colpito da numerosi colpi di arma da fuoco, forse 4 sparati con una calibro 22. Sul posto sono accorsi poliziotti e...

Today.it

... cioè di un comune cane lupo , ossia un povero cane randagio nato dall'accoppiamento con un lupo e rassicura che verrà sterilizzato e reintrodotto all'interno delnell'area naturale....Un agguanto in pieno giorno, nel noto ' Bar del', che sconvolse la cittadina che ha dato i ... 5 morti tra cui un poliziotto, arrestato un sospettatotra la folla al luna park, panico nel ... Spari al parco, muore un uomo: 17enne in questura Un giovane 21enne è stato freddato a colpi d'arma da fuoco nel tardo pomeriggio di oggi - 27 novembre - in via Saragat a Foggia. L'OMICIDIO. Si tratta di Nicola Di Rienzo. Intorno alle 18,30 è stato ...Ucciso a colpi di arma da fuoco. E' accaduto in zona Camporeale, in un piccolo parco in via La Piccirella, nei pressi della parrocchia della Beata Vergine Maria. Sul posto, i poliziotti ...