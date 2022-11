Sci alpinismo | Coppa del Mondo | Murada e Canclini ai piedi del podio nella staffetta mista di Val Thorens

Leggi su oasport

(Di domenica 27 novembre 2022) Si è conclusa oggi la prima tappa delladeldi sci2022-2023 in Val(Francia): dopo le sprint svoltegiornata di venerdì, quest’oggi gli atleti sono stati protagonisti della, totalmente nel segno franco-iberico mentre gli azzurri hanno solo sfiorato il. Successo per la coppia francese, padrona di casa, formata da Emily Harrop e Thibault Anselmet che hanno tagliato per primi il traguardo in 36:44.707, precedendo il duo spagnolo Oriol Cardona Coll e Ana Alonso Rodriguez (+16?), chiuso a sandwich da un’altra coppia transalpina (che completa così ilgiornaliero), Celia Perillat-Pessey e Xavier Gachet (+25? dai vincitori connazionali).sfiorato ma, ...