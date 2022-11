Quali sono i migliori regali di Natale a tema food da regalare | cibo e vino | tutte le idee

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 novembre 2022) Ilè una delle festività più attese. Un appuntamento che mette gioia anche solo per l’atmosfera che si respira per le strade, con luminarie addobbi e Babbiin giro per le città. Ma l’appuntamento con la festa è anche occasione per uno scambio di doni. Un pensiero da mettere sotto l’Alberto per le persone care non sempre facile da scegliere. Ma dimentichiamo a volte che ciamici o familiari che hanno una passione per l’enogastronomia e allora diventa più facile scegliere un regalo. Cofanetto enoturismo Un giorno in cantina è un cofanetto sull’enoturismo, un viaggio attraverso le aziende vinicole della Penisola che elencatà di viti e quindi di vini prodotti per gli appassionati del settore. Un regalo che farà scoprire al destinatariole mete vitivinicole italiane come la ...