Mondiali Qatar 2022 | Fullkrug risponde a Morata | è 1-1 tra Spagna e Germania

(Di domenica 27 novembre 2022) Nel match valido per la seconda giornata del girone E deidinon vanno oltre l’1-1. Accade tutto nella ripresa, concheall’iniziale vantaggio di. Poco male per i ragazzi di Luis Enrique, che restano comunque in vetta al girone ed artefici del proprio destino. Punto importante invece per i teutonici, che si mettono in una situazione migliore in vista dell’ultimo incontro del gruppo. HIGHLIGHTS COMBINAZIONI GIRONE RISULTATI E CLASSIFICHE LA CRONACA – Laparte forte e già al 7? colpisce una traversa con Dani Olmo, che riceve da Asensio e calcia in porta, costringendo Neuer ad una parata per nulla scontata. Laprova a reagire, ma le migliori ...

Mancini avrebbe voluto festeggiare il compleanno in: "Il fatto che non ci siamo dispiace molto, spero che questo non accada mai più , perchè l'Italia deve starci: è vero è un Mondiale ...DOHA. Messi in copertina. Non soltanto per il gol al Messico che ha rilanciato l'Argentina " di nuovo padrona del proprio destino e addirittura in grado di chiudere in vetta il girone battendo la ...Il Portogallo di Ronaldo ha trovato i tre punti nell'esordio contro il Ghana anche se dopo il match la polemica è impazzata ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.