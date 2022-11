Mondiali Qatar 2022 | Belgio | Martinez | “Risultato duro | dobbiamo reagire”

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) “È undifficile, siamo stati condizionati dal primo gol.analizzare questa sconfitta, ma anche rimanere uniti ein vista della prossima gara. Può succedere in un Mondiale”. Lo ha detto il ct delRobertodopo la sconfitta per 2-0 contro il Marocco aidi. “Abbiamo avuto buoni momenti nella gara, ma non siamo riusciti a creare occasioni nitide – aggiunge ai media della Fifa -. La partita ci è scivolata via al momento del gol. Abbiamo bisogno di supporto per essere pronti per il terzo match”. Giovedì alle 16 ilsfiderà la Croazia. SportFace.