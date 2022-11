Milly Carlucci fa il botto | capolavoro assoluto in prima serata

Leggi su specialmag

(Di domenica 27 novembre 2022) La conduttricepiazza il colpaccio su RAI 1: fioccano soddisfazioni per Ballando con le Stelle. La rodata mattatrice RAIrappresenta un pilastro della pubblica emittente da molti anni, e regge solidamente il timone del dancing-show per antonomasia.(fonte youtube)In onda dal lontano 2005, il format deve i suoi natali al britannico “Strictly Come Dancing“, e rappresenta un punto fermo nel palinsesto festivo di RAI 1. L’ultima edizione di “Ballando con le Stelle” ha regalato al pubblico parecchie dinamiche, a cominciare dalle risse televisive tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi. Battibecchi che si son protratti fino all’ultima puntata, in cui la giurata ha bacchettato l’attempata ballerina: “Il rischio è che diventi squallida“. Il collega ...