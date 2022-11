Luis Enrique il messaggio commovente alla figlia Xana | “Amore mio auguri | ovunque tu sia”

(Di domenica 27 novembre 2022)ricorda lanel giorno del suo compleanno: “Oggi avrebbe compiuto 13 anni,mio“. Questa sera la Spagna disfida la Germania ai Mondiali, una partita tra due super potenze del calcio europeo che si sfidano in Qatar. Ma oggi perè un giorno molto più speciale, perché è il compleanno della, la piccola scomparsa prematuramente a 9 anni causa di una grave malattia. Ovviamente certi drammi non si superano mai definitivamente, si può andare avanti, si può ricordare con un sorriso in più, ma il dolore resta intatto. Oggi Luiha voluto dedicare un...

, ct della Spagna, ha parlato di José Mourinho . L'ex allenatore giallorosso, tramite il suo canale Twitch , ha elogiato lo Special One ricordando anche i tempi insieme a Barcellona tra ...Con un emozionante video su Instagram, l'allenatore della Spagna,, ha voluto rivolgere un messaggio di auguri di compleanno a sua ...Oggi è una data particolare per il tecnico della Spagna Luis Enrique Luis Enrique oggi sarà protagonista con la sua Spagna nel big match contro la Germania. Per il tecnico però oggi è una data special ...