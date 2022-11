L’intervallo sveglia il Benevento | Cannavaro rimonta Inzaghi | pari prezioso

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiReggio Calabria – Un tempo ciascuno e posta in palio divisa.centra il quarto risultato utilendo due reti all’amicoe permettendo aldi evitare la beffa dell’ex. La Strega impatta al “Granillo“, sfruttando quelle che erano state un fattore decisivo dei giallorossi di SuperPippo: le palle inattive. Un punto importante, conquistato sul campo della seconda in classifica e che consente ai sanniti di allungare la striscia positiva, rispondendo (almeno in parte) ai successi di Modena e Pisa.porta in panchina i reduci da infortunio, confermando lo schieramento di Ferrara. L’unica novità è forzata, vista l’assenza di Glik impegnato al Mondiale e sostituto dal rientrante Pastina. Nessuna sorpresa neanche sul fronte calabrese, dove ...