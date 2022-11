La splendida notizia di Alberto Urso | Farò parte dei ' The tenors'

Ticino Notizie

Una. Così è stato accolto dai suoi fan l'annuncio social col quale Alberto Urso , il tenore messinese già vincitore di Amici 18, ha svelato al proprio pubblico un nuovo progetto musicale.Sulla pista "Superstar" (partenza abbassata a causa del vento) successo di unaLara Gut - Behrami (1:44.08) davanti a Marta e Sara Hector. Per Marta si tratta del ventiduesimo podio in ... Trecate, nel 2023 torna la lettera ai nuovi nati Per far ritornare il sorriso a Buenos Aires dopo il tracollo contro l'Arabia Saudita serviva qualcosa di speciale, il colpo di un campione che con la maglia della nazionale non sempre ha convinto. Dop ...Strepitosa prova dell’azzurra che finisce alle spalle della svizzera per soli 7 centesimi, chiude il podio la Hector ...