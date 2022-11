La seconda vittima è una bambina di 7 anni Stato di emergenza per Ischia

(Di domenica 27 novembre 2022) Si aggrava il bilancio delle vittime della frana che ha colpito Casamicciola, sull'Isola di. Dal lavoro di ricerca dei soccorritori casa per casa emerge una. Il corpo senza vita di unadi setterecuperato al di sotto di un letto in una delle case della strada di Casamicciola Terme travolta dalla frana. Il prefetto di Napoli, dopo la riunione delle 18, certificherà il bilancio che prima includeva come unicaEleonora Sirabella, 31, originaria del comune ischitano di Lacco Ameno e che risiedeva a Casamicciola. lI marito, Salvatore Impagliazzo, è ancora disperso. Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, al Tg2 ha confermato il ritrovamento della piccolae ha spiegato ...

- La piccola si trovava in una camera da letto, sotto un materasso, di una casa travolta dalla frana. L'altraè 31enne italiana. Proseguono le ricerche degli 10 dispersi. 13 le persone ferite. Evacuate in 200. Ingentissimi i danni: la frana è venuta giù dal monte Epomeo e ha trascinato massi e detriti ...Ancora dieci dispersi, tra i quali due bambini. Laaccertata è una donna di 32 anni, centinaia di sfollati. Ricerche anche con i sub. Consiglio dei ministri per lo stato di ...Si aggrava il bilancio delle vittime della frana che ha colpito Casamicciola, sull'Isola di Ischia. Dal lavoro di ricerca dei soccorritori casa ...Sono stati impegnati tutta la notte i soccorritori al lavoro per trovare i dispersi della frana che ha investito Casamicciola, sull'isola d'Ischia, all'alba di ieri. Sono 11, ...