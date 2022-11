Calciomercato.com

Massimiliano Allegri © LaPresseDai giovani che stanno facendo bene come Miretti e Fagioli ad un Pogba da recuperare passando perallapotrebbe arrivare, il tutto con un occhio direttamente ...... il 3 settembre 1989, rubò a tutti Gaetano; un po' perché Zoff allennò lasolo due stagioni. ... mamme, zii e nonni possono raccontaresia stato, ma perché in qualche modo il club ne ha sempre ... Juve, chi è il favorito per rinforzare la fascia destra Emergono clamorose indiscrezione sul futuro di uno dei giocatori più importanti della Juventus: la maxi offerta arrivata alla dirigenza è di quelle difficili da rifiutare, può partire già a gennaio.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...