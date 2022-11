Highlights e gol Reggiana-Rimini 2-0 | girone B Serie C 2022 2023 VIDEO

Di seguito il video degli: VIDEOARGENTINA - MESSICO 2 - 0 ILDI LEO MESSITant'è che nei primi 45 minuti di gioco non si conta praticamente nessuna occasione dadegna di nota. Soltanto a ridosso dell'intervallo il Messico ci prova con un calcio di punizione di Vega dai ...Il video con gli highlights e i gol di Argentina-Messico 2-0, match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Nel girone C partita delicatissima tra i sudamericani e i ...Il match tra la Seleccion e i centroamericani chiude la seconda giornata del gruppo C del Mondiale in Qatar: le immagini dei gol e la sintesi ...