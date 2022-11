Gravina | le seconde squadre fanno bene alla Nazionale

Un incontro per approfondire il tema dellesquadre alla quale prenderanno parte anche Gabriele, Presidente della FIGC, Lorenzo Casini, Presidente della Lega ...Lo ha affermato il presidente della Figc, Gabriele, alla tavola rotonda 'Lesquadre in Italia e in Europa, modello per il futuro, organizzata da Juventus all'Allianz Stadium. "Siamo ...Il presidente Andrea Agnelli fa gli onori di casa all’Allianz Stadium per la tavola rotonda “Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro”, alla ...Gabriele Gravina, nell'incontro Next Gen Day, ha rilasciato alcune dichiarazioni in meito all'importanza di avere una seconda squadra ...