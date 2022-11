Giostra inclusiva in Villa Comunale | assessore Rosa | “Rendere gli spazi fruibili per tutti”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La primain città è stata installata questa mattina presso la: è un’altalena dakar e a volerla fortemente è stato l’all’Ambiente Alessandro. “I bimbi per me sonouguali ehanno il diritto di giocare, insieme. Questo è solo il primo tassello, a fine anno completeremo il nuovo paro inclusivo in via Vittime di Nassirya”. Soddisfatto anche il sindaco Clemente Mastella che ha espresso l’auspicio che possa essere inaugurata quanto prima, magari in tarda primavera, la Casa di Jonas, struttura pensata per chi soffre di Alzheimer. L'articolo proviene da Anteprima24.it.