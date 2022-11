Frana Casamicciola | disperse due famiglie con un bambino e un neonato Le ricerche nel fango Il Cdm pronto a stanziare subito 2 milioni

Sono stati impegnati tutta la notte i soccorritori al lavoro per trovare i dispersi dellache ha investito, sull'isola d'Ischia, all'alba di ieri. Sono 11, secondo quanto riferito dal prefetto di Napoli Carlo Palomba ieri sera nell'ultimo punto stampa della giornata, le ...10.25 Ischia, anche i sommozzatori al lavoro Il capo della Protezione civile,Curcio, è giunto a Ischia e ha fatto un sopralluogo nell'area più colpita dalla."La macchina è operativa abbiamo 140 vigili del fuoco e tanti altri operatori", ha detto. Si cercano i dispersi. Immersioni dei sommozzatori per controllare le auto finite in mare.Questa mattina, intorno alle 5, a Casamicciola Terme, sull'isola d' Ischia , si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare di piazza Anna ...Si chiama Eleonora Sirabella, 31 anni, abitante assieme al marito, ancora disperso, di una delle palazzine di Casamicciola maggiormente colpite dalla frana.