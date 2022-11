Domani la ripresa a porte chiuse | sabato rossoverdi impegnati a Venezia

Sul fronte mercato, il Direttore Sportivo Fameli punta l'ex Savona e Imperia Ymeri per rinforzare la […] Cairo Montenotte Sport Valbormida, sport inil derby Bragno - Cairese ...Il match diè determinante. Ci siamo messi in una situazione difficile. Contro la Svizzera abbiamo cominciato bene, ma nellaabbiamo avuto alcune disattenzioni e questo ci ha ...SERIE B Il derby emiliano va ai canarini, che vincono 2-1 al Tardini. I nerazzurri superano 3-1 gli uomini di Lucarelli, poi esonerato ipp La quattordicesima giornata di Serie B si apre con i successi ...Serie A, Fiorentina: domani la ripresa degli allenamenti dopo due settimane di vacanza. Fiorentina che tornerà anche a giocare in amichevole ad Arezzo ...