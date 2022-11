Croazia Canada LIVE 3-1 | doppietta di Kramaric

(Di domenica 27 novembre 2022) Al Khalifa International Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Khalifa International Stadium in va scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...00 Eagles Cividale - Ferrara 73 - 78 VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Trentino - Milano 1 - 3 CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Giappone - Costa Rica 0 - 1 14:00 Belgio - Marocco 0 - 2 17:002 - ...DOHA - Secondo turno della fase a gironi per lache, dopo il pareggio con il Marocco , chiede strada alper costruire il proprio passaggio agli ottavi. Il, reduce dal ko all'esordio con il Belgio , cerca i primi punti non ...L'ex allenatore di Inter e Udinese protagonista ai Mondiali nelle vesti di commentatore tecnico della Rai: ecco cosa ha detto in telecronaca ...Termina il primo tempo di Croazia-Canada con i vice campioni del mondo avanti di 2-1. Neanche il tempo di sistemarsi, che c'è un appuntamento con la storia: lo scrive Alphonso Davies, che in 68 second ...