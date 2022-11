Cristiano Lucarelli sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra

Che alla fine della sconfitta di Pisa il presidente Stefano Bandecchi decidesse di esonerare l'allenatoreappare forse eccessivo in considerazione della posizione in classifica, ...Il presidente della Ternana ha spiegato nel suo profilo Instagram le motivazioni che lo hanno spinto al esonerare, decisione per lui tutt'altro che clamorosa. 'Avoglio ...Serie B, Ternana ko a Pisa e Lucarelli esonerato: le aperture dei quotidiani sportivi Sconfitta esterna per la Ternana ieri. I rossoverdi sono stati battuti 3-1 dal Pisa. Questo ko è costato la… Leggi ...Sampdoria, Roberto D'aversa prima scelta della Ternana per sostituire Lucarelli. L'ex tecnico blucerchiato ricomincerebbe dalla Serie B ...